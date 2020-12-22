محافظ تعز يوجه بتشديد الرقابة على أسعار المواد الغذائية وضبط المخالفين

وجه محافظ محافظة تعز نبيل شمسان، الثلاثاء، اللجنة المحلية للمخزون الغذائي، بتشديد الرقابة ومراقبة الأسعار وضبط المخالفين والمتلاعبين وإحالتهم للنيابة وبذل جهود مكثفة يلمسها المواطن تتمثل بمراقبة انخفاض أسعار المواد الغذائية .



جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعا للجنة المخزون الغذائي ومراقبة الاسعار برئاسة وكيل المحافظة المهندس رشاد الاكحلي.



وأكد على أهمية العمل اليومي المستمر خصوصا في ظل التذبذب في أسعار العملة واستغلال بعض التجار لهذه الاوضاع ورفع أسعار المواد الغذائية وغيرها.



وشدد المحافظ شمسان، على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة تجاه المتاجرين والمستغلين لأوضاع السوق ومعاناة الناس وكذلك وضع معدلات معيارية للأسعار من قبل الجهات المختصة والتنسيق مع النيابة لإنجاز قضايا المخالفات ومعاقبة المتلاعبين بقوت المواطن في الظروف الاستثنائية التي تشهدها المحافظة جراء الحرب والحصار المستمر.



كما كلف محافظ تعز، نائب مدير مكتب الاشغال العامة بالإشراف المباشر على الاسواق والرفع بقائمة المتهبشين وإحالتهم للقضاء.



من جهته تطرق وكيل المحافظة رئيس اللجنة، الى الجهود التي تبذلها اللجنة خلال هذه الفترة والعمل عبر استمارات وتقارير أسبوعية لمتابعة المخزون الغذائي وحركة الأسعار بشكل يومي.. مشيراً الى ضبط 50 من أصحاب المخابز والتجار المخالفين.



كما استعرض أعضاء اللجنة تقارير الجهاز المركزي للإحصاء وفرع شركة الغاز والتجارة والصناعة والزراعة والاشغال العامة وفرع مؤسسة اللحوم والمسالخ والغرفة التجارية والتي تطرقت في مجملها الى المشاكل والمعوقات التي تواجه اللجنة وتلاعب بعض التجار وأهمية التنسيق الفاعل مع الاجهزة الامنية وتفعيل دور النيابة لضبط ومعاقبة المخالفين.



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