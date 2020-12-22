فضائل يؤكد على اهمية الرصد و التوثيق للانتهاكات التي ترتكبها المليشيات في الجوف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

ناقش وكيل وزارة حقوق الانسان ماجد فضائل، اليوم، مع قيادة السلطة المحلية بمحافظة الجوف، الأوضاع الانسانية للنازحين والانتهاكات التي ترتكبها المليشيات الحوثية المدعومة ايرانياً ضد المدنيين بالمحافظة.



واكد فضائل، اهتمام وزارة حقوق الانسان برصد الانتهاكات وتوثيقها عبر مكاتبها في مختلف المحافظات..لافتاً الى انه بموجب التوثيق يتم مخاطبه العالم وفضح ممارسات ميليشيات الحوثي بحق المواطنين..مشيراً الى ان عملية التوثيق هي الخطوة الأولى نحو تحقيق العدالة كون هذه الانتهاكات لا تسقط بالتقادم وسينال مرتكبوها العقاب طال الزمن او قصر.

كما اكد وكيل وزارة حقوق الانسان، على اهمية عملية الرصد و التوثيق للجرائم والانتهاكات التي تطال المدنيين في مختلف مديريات المحافظة.

واستعرض، وكيل محافظة الجوف صالح جماله، الوضع الانساني بالمحافظة وما يتعرض له أبناء محافظة الجوف من انتهاكات جسيمة من قبل ميليشيات الحوثي المتمردة.. مشيراً الى ان بعض المنظمات الدولية لاتتابع اوضاع النازحين والانتهاكات التي ترتكبها المليشيات الحوثية بحق ابناء المحافظة من خلال القتل المباشر وعملية التهجير القسري.

كما تطرق مدير عام مكتب وزارة حقوق الانسان بالمحافظة عبدالهادي عصار ، الى الوضع الانساني وملف الالغام والانتهاكات التي ترتكبها المليشيات الحوثية بحق الطفولة والتهجير القسري والاعتقال التعسفي والاختطافات بحق المدنيين بالمحافظة.

واشار مدير مكتب الوحدة التنفيذية للنازحين فهد القطواني، الى اوضاع ومعاناة النازحين من ابناء الجوف في محافظة مارب وباقي مناطق شرق الجوف التي يتواجد فيها تجمعات سكانية للنازحين.