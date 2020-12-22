امين محلي أبين يناقش مشاكل قطاع الإتصالات وخطة إحتياجات الأعمال لزنجبار وخنفر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

ناقش أمين عام محلي محافظة أبين، مهدي محمد الحامد، اليوم مع مدير عام المؤسسة العامة للإتصالات السلكية واللاسلكية بالمحافظة محمد احمد رويس المشكلات التي تواجه قطاع الإتصالات وخدمات الإنترنت بالمحافظة.



وخلال اللقاء، أكد الحامد أهمية توفير هذه الخدمات وتحسينها في مختلف مديريات المحافظة وعلى وجه الخصوص الكود والمسيمير والمناطق التي تتعثر فيها خدمة الاتصالات والأنترنت .. داعياً وزارة الإتصالات إلى إيلاء أبين ومديرياتها إهتماماً خاصاً للدمار التي تعرضت له الحروب التي شهدتها ضد القاعدة وميليشيا الحوثي الإنقلابية .

إلى ذلك، ناقش الحامد، مع مدير عام فرع الهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمراني المهندس عقيل احمد عقيل ومدير عام السجل العقاري محمد هدران النسخة الخاصة بخطة الإحتياجات لأعمال مديريتي زنجبار وخنفر والمتضمنة الإحتياجات الإنسانية والخدمية .

وفي اللقاء اشاد الحامد بفريق العمل الفني والهندسي والاداري في انجاز المهام المطلوبة ووجه بسرعة موافاة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بنسخة من خطة العمل والاحتياجات للبدء في العمل في تنفيذ العديد من مشاريع الاعمال واعادة الاعمار مديريتي زنجبار وخنفر والتي تعرضت بنيتها التحتية للدمار الشامل نتيجة الحرب التي شهدتها محافظة ابين في عامي 2011م ضد الإرهاب وعام 2015م ضد الإنقلاب .