نائب الرئيس يعزي في وفاة العميد الركن طارق محمد الكليبي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، برقية عزاء ومواساة إلى الملحق العسكري بسفارة بلادنا في الأردن اللواء الركن علي أحمد بن أحمد الكليبي وإلى الشيخ إبراهيم محمد احمد الكليبي وإلى نشوان طارق محمد احمد الكليبي في وفاة العميد الركن طارق محمد أحمد الكليبي بعد حياة حافلة بالعطاء.



وعبر نائب الرئيس في البرقية عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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