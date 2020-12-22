الوكيل السعيدي يبحث مع اوكسفام تدخلاتها الانسانية في وادي حضرموت والصحراء

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بحث وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي، اليوم، مع فريق من منظمة اوكسفام تدخلاتها الانسانية في وادي حضرموت والصحراء.



واكد الوكيل السعيدي خلال لقائه، اليوم، رئيس الفريق ومنسق البرامج الإنسانية للمحافظات الجنوبية محمد آدم ،والمنسق القطري لبرامج المياه والإصحاح البيئي في اليمن تيفيري جوشو، ورئيس مؤسسة بسمة لتنمية الطفل والمرأه محمد بن عبيدون و منسقة الوحدة التنفيذية للنازحين بوادي حضرموت نادية الفخري ، على اهمية تفعيل اوجه الشراكة والتعاون بين المنظمة والسلطات المحلية بما يساعد في تخفيف معاناة المجتمع المحلي وتلبية ابرز الاحتياجات الانسانية.

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