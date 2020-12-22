شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ لحج يتفقد سير العمل بمكتب التربية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش اجتماع برئاسة محافظ لحج اللواء الركن أحمد تركي، اليوم، وضم مدراء مكتب التربية، الأوضاع التعليمية والاستعدادات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول.



وأكد المحافظ، أهمية تهيئة الظروف المناسبة للامتحانات، بما يسهم إيجاباً في الدفع بمخرجات تعليمية..موجها بطباعة الكتاب المدرسي..لافتاً إلى حرص السلطة المحلية لتطوير القطاع التعليمي ودعمه بالامكانيات المناسبة.

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