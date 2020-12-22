اجتماع صحي في عدن يناقش الاستعدادات لمجابهة الموجة الثانية لكورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 ناقش اجتماع عقد في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، برئاسة وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع الرعاية الصحية الأولية الدكتور علي الوليدي، الأوضاع الصحية ومستجدات خطط مواجهة فيروس كورونا.

واستعرض الاجتماع الذي ضم مدراء عموم الادارات والبرامج الصحية بالوزارة وشركائها في المنظمات الدولية والمحلية، بروتوكول اللجنة الوطنية العليا لمجابهة الموجة الثانية من كورونا، والمتضمن جملة الإجراءات الاحترازية والاجرائية. وأكد الدكتور الوليدي، على ضرورة تظافر الجهود وتوحيد الامكانيات على مختلف الصعد لمجابهة الموجة الثانية لكورونا..مشيرا الى أهمية تعزيز الشراكة بين الوزارة وشركائها بما يسهم في وضع خطة لمواجهة كورونا.

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