محافظ تعز يوجه بتشديد الرقابة على الأسعار وإحالة المتلاعبين للنيابة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

وجه محافظ محافظة تعز نبيل شمسان، اللجنة المحلية للمخزون الغذائي، بتشديد الرقابة ومراقبة الأسعار وضبط المخالفين والمتلاعبين وإحالتهم للنيابة وبذل جهود مكثفة يلمسها المواطن تتمثل بمراقبة انخفاض أسعار المواد الغذائية .



وأكد المحافظ شمسان خلال ترأسه ،اليوم، اجتماع للجنة المخزون الغذائي ومراقبة الاسعار برئاسة وكيل المحافظة المهندس رشاد الاكحلي وأعضاء اللجنة بحضور عدد من مدراء المكاتب التنفيذية بالمحافظة، على اهمية العمل اليومي المستمر خصوصا في ظل التذبذب في أسعار العملة واستغلال بعض التجار لهذه الاوضاع ورفع أسعار المواد الغذائية وغيرها.

وشدد المحافظ شمسان، على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة تجاه المتاجرين والمستغلين لاوضاع السوق ومعاناة الناس وكذلك وضع معدلات معيارية للاسعار من قبل الجهات المختصة والتنسيق مع النيابة لانجاز قضايا المخالفات ومعاقبة المتلاعبين بقوت المواطن في الظروف الاستثنائية التي تشهدها المحافظة جراء الحرب والحصار المستمر.

كما كلف محافظ تعز، نائب مدير مكتب الاشغال العامة بالإشراف المباشر على الاسواق والرفع بقائمة المتهبشين وإحالتهم للقضاء.

من جهته تطرق وكيل المحافظة رئيس اللجنة، الى الجهود التي تبذلها اللجنة خلال هذه الفترة والعمل عبر استمارات و تقارير أسبوعية لمتابعة المخزون الغذائي وحركة الأسعار بشكل يومي ..مشيراً الى ضبط 50 من أصحاب المخابز والتجار المخالفين .

كما استعرض أعضاء اللجنة تقارير الجهاز المركزي للاحصاء وفرع شركة الغاز والتجارة والصناعة والزراعة والاشغال العامة وفرع مؤسسة اللحوم و المسالخ والغرفة التجارية والتي تطرقت في مجملها الى المشاكل والمعوقات التي تواجه اللجنة وتلاعب بعض التجار وأهمية التنسيق الفاعل مع الاجهزة الامنية وتفعيل دور النيابة لضبط ومعاقبة المخالفين .