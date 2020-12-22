مركز الملك سلمان يواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بحجة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الأسبوع الماضي، تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمديريات ميدي وعبس وحيران وحرض بمحافظة حجة.

واشار المركز، الى انه جرى خلال الفترة من 3 حتى 9 ديسمبر 2020م، ضخ 1,846,000 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، وضخ 564,000 لتر من المياه الصحية للخزانات، استفاد منها 6,320 فردا.

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