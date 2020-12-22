وكيل وزارة الخارجية يشيد بالدور الايجابي لكندا في دعم عملية السلام باليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

اشاد وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور منصور بجاش، بالدور الايجابي البناء الذي تلعبه الحكومة الكندية في دعم عملية السلام والإغاثة الإنسانية في اليمن.



واكد وكيل وزارة الخارجية خلال لقائه، اليوم، عبر الاتصال المرئي القائم بأعمال السفير الكندي لدى بلادنا ناتالي بريتون، ن إعلان الحكومة اليمنية الجديدة جاءت كثمرة للجهود الكبيرة التي بذلها فخامة رئيس الجمهورية وبدعم من الأشقاء في المملكة العربية السعودية..مشيراً الى ان لدى الحكومة توجيهات واضحة من فخامة الرئيس للعمل وبكافة السبل لاستكمال مشروع استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.

واشار، الى ان الحكومة ستعمل من العاصمة المؤقتة عدن، على تعزيز استقرار وتحسين مؤسسات الدولة والتخفيف من المعاناة الاقتصادية والمعيشية لابناء الشعب اليمني في مختلف المحافظات.

من جانبها ، عبرت القائم بأعمال السفير الكندي عن ترحيب بلادها بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة والتي تعد خطوة هامة في تنفيذ اتفاق الرياض..مؤكدة دعم حكومة بلادها للحكومة اليمنية ولعملية السلام وصولاً لحل سياسي ينهي معاناة الشعب اليمني..معربة عن تطلع حكومة بلادها للعمل مع الحكومة اليمنية الجديدة.