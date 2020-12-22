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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وكيل الشباب بالمهرة يكشف عن استعدادات لتحديد موعد تنظيم دوريات كأس المحافظ والشباب والأندية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 ديسمبر 2020
الخليج 365 - المهرة
كشف وكيل محافظة المهرة لشؤون الشباب، الأستاذ بدر سالم كلشات، عن استعدادات لتحديد موعد تنظيم دوريات بالمحافظة من بينها دوري كأس المحافظ لأندية الفئة (أ).
وأوضح الوكيل كلشات في تغريدات على حسابه بتويتر، أن هناك استعدادات مطلع الأسبوع القادم لاجتماع بمكتب الشباب والرياضة واتحاد كرة القدم بالمحافظة لتحديد موعد دوري الشباب تحت سن 19 سنة وأيضا دوري كأس المحافظ لأندية الفئة (أ).
وأشار إلى أنه سيكون هناك دوري لأندية الفئة (ب) تحت مسمى كأس الاتحاد سينطلق عقب اختتام دوري كأس المحافظ مباشرة.
وثمن الوكيل باسم شباب المهرة، جهود المحافظ الأستاذ محمد علي ياسر، راعي الشباب الأول على اعتماده موازنة دوري الشباب وكأس المحافظ
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