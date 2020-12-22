نائب مدير أمن المهرة يقيم ندوة توعوية عن مخاطر  الظواهر السلبية  لمنتسبي الجالية الصومالية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

الخليج 365 - متابعات

التقى نائب مدير أمن المهرة - مدير عام البحث الجنائي العقيد ركن أحمد علي سعد رعفيت، اليوم، في إدارة البحث الجنائي، بعدد من الشخصيات والشيوخ من الجالية الصومالية، للتوعية بمخاطر إنتشار الظواهر السلبية وتفشي آفة المخدرات وأثرها على المجتمع.



وفي اللقاء رحب نائب مدير أمن المحافظة بالحاضرين من أعضاء الجالية الصومالية..شاكراً لهم تلبية الدعوة.

واستعرض رعفيت أنواع المواد المخدرة وطريقة استخدامها وأضرارها والأثار المترتبة على متعاطيها، وذلك للتوعية من مخاطرها على الأفراد والمجتمعات.

وأجاب العقيد رعفيت خلال اللقاء على العديد من الأسئلة والاستفسارات التي طرحها الحاضرين.

ومن جانبهم ثمّن الحاضرون الجهود التي تقوم بها إدراة البحث الجنائي في محافظة المهرة بقيادة العقيد ركن أحمد علي رعفيت، في ضبط المجرمين ومكافحة الجريمة في المجتمع.

وأشادوا بالدور البارز الذي تقدمه إدارة الأمن المحافظة ممثلة بالعميد مفتي سهيل صموده مدير عام الأمن والشرطة، من خلال إقامة مثل هذه اللقاءات التوعوية للمجتمع المهري والساكنين فيها للحد من إنتشار مثل هذه الظواهر.