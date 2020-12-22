مناقشة تحسين أوضاع خدمات هيئة مستشفى سيئون العام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

ناقش وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبد الهادي التميمي، اليوم، مع رئيس هيئة مستشفى سيئون العام الدكتور أنيس عيديد، أوضاع المستشفى ومستوى الخدمات التي يقدمها للمرضى.



وتعرف الوكيل من رئيس الهيئة، إلى الإجراءات التي تتم حاليا للتعجيل بشأن تشغيل جهاز الأشعة المقطعية بعد توقفه لأكثر من عام كامل ، وذلك بهدف تخفيف معاناة المرضى وفي مقدمتهم مرضى السرطان .

وجرى في اللقاء تكريم أقدم عامل للصيانة بالمستشفى المتقاعد المتوفي مبارك بخيت الزبيري الذي قدم خدماته بالمستشفى خلال فترة عمله التي دامت أكثر من 27 سنة .

وأثنى الوكيل المساعد عبد الهادي التميمي، بالجهود التي تبذلها رئاسة هيئة مستشفى سيئون ، وكافة الأطقم الطبية والإداريين لتحسين وتطوير مستوى الخدمات الصحية ، مبديا إستعداد السلطة المحلية لتقديم مزيد من التسهيلات التي يمكن أن تسهم في تقديم أفضل الخدمات .

وفي سياق متصل ناقش الوكيل التميمي مع رئيس فرع مؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان بوادي حضرموت الشيخ صالح باجرش وعدد من العاملين بفرع المؤسسة الجهود المبذولة من قبلهم لخدمة مرضى السرطان وإجراءات التوعية بكيفية الوقاية من هذا المرض .