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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تقرير يكشف عن استمرار انتهاكاات مليشيا الحوثي الايرانية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
تواصل مليشيات الحوثي، خطتها لتمرير وإقرار التعديلات على بعض القوانين وبالذات القوانين المتصلة بالجانب القضائي والأحكام والعقوبات ومنها قانون العقوبات رقم 12 لسنة 1994م بشان الجرائم والعقوبات.
وقالت مصادر، إن المجلس أجَّل الإعلان عن إجازته التي كان يفترض أن يعلنها لمدة شهر ابتداءً من يوم الأحد 20 ديسمبر الجاري، وذلك لاستكمال إقرار التعديلات المقدمة على بعض القوانين من قبل المليشيات الحوثية ومنها التي قدمت على قانون الجرائم والعقوبات والمتوقع أن يتم تمريرها الثلاثاء.
وأضافت المصادر، أن ذلك يأتي وسط ضغوط تمارسها المليشيات الحوثية على برلمان صنعاء مشيرة إلى اللقاء الذي جمع القيادي في المليشيات الحوثية ورئيس ما يسمى بالمجلس السياسي مهدي المشاط ورئيس برلمان صنعاء يحيى الراعي يوم الاثنين، حيث نشرت وكالة سبأ الخاضعة لسيطرة المليشيات خبراً حول اللقاء وأشارت فيه إلى أن اللقاء (استعراض القوانين التي قدمت إلى مجلس النواب من أجل تعديلها لمواكبة الاصلاحات القضائية والإدارية) في إشارة إلى التعديلات التي أُقرت على قانون المرفعات وتلك المتوقع إقرارها على قانون الجرائم والعقوبات.
وحسب المصادر فإن المشاط طلب من الراعي استخدام نفوذه وسيطرته لتمرير التعديلات خصوصا بعد أن حظيت تلك التعديلات بانتقادات كبيرة من قبل البرلمانيين والحقوقيين ونقابات المحامين.
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