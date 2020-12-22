شكرا لبحثكم عن خبر تعيين فتاة من أصول يمنية عضواً في مجلس ولاية ميتشيغن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نالت اليمنية بتراء الصوفي عضوية مجلس ولاية ميتشيغن الأمريكية . وقالت مصادر في الجالية اليمنية ان حاكمة ولاية ميتشيغن عينت الأمريكية اليمنية بتراء الصوفي عضواً في مجلس الولاية للشؤون الإجتماعية . يأتي هذا بعد حصول الأمريكي من أصول يمنية إبراهيم عياش على مقعد في الكونجرس الأمريكي . يذكر أن أغلب اليمنيين المقيمين في امريكا يسكنوا في ولاية ميتشيغن.

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