شكرا لبحثكم عن خبر حقيقة تعيين نواب لوزراء الحكومة والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - نفى مسؤول حكومي صحة التسريبات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول قرار جمهوري بتسمية نواب للحكومة الجديدة.

ووصف القيادي في الانتقالي أ.د.سالم الشبحي الذي يشغل منصب نائب مدير مستشفى الجمهورية في عدن وأحد من وردت اسمائهم في القائمة، التسريبات بـ" نسخ لصق" ، مشيرا إلى ان المنصب ليس هدفا له، وانما استعادة دولة الجنوب.

وقال د.الشبحي عبر حسابه على تويتر : " ليس المرجو والهدف كما يتناقل الكثيرون في تسريبات النسخ واللصق في مواقع التواصل الاجتماعي للأسف الشديد، بل الهدف السامي هو استعادة دولة الجنوب الذي لاح كثيرا بالأفق وسيادة الأرض الجنوبية الطاهرة باذن الله". مضيفا : "وقريبا سيتحقق النصر الأكبر ان شاء الله, والحمدلله ,والشكر لله كثيرا، والحليم تكفيه الإشارة".

وتداول نشطاء عبر برامج التواصل الاجتماعي، اليوم الإثنين، تسريب عن قرار جمهوري بتشكيل نواب الحكومة وتسمية أعضاءها، ومن ضمن الأسماء أ.د.سالم الشبحي كنائب لوزير الصحة، الأمر الذي دفعه للتعليق عبر حسابه على تويتر.

ولم يرد التسريب في أي وسيلة إعلامية رسمية أو مستقلة، كما أنه غير منطقي فقد تضمن تعيين نائب لرئيس الوزراء، ونائب لكل وزير، وهذا غير موجود في السلم الوظيفي، حيث وكما هي العادة يعين إثنين نواب لرئيس الوزراء فقط.