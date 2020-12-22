بدء دورة تنشيطية بسيئون حول ترصد الشلل الرخو الحاد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 بدأت بمدينة سيئون محافظة حضرموت، اليوم، الدورة التنشيطية الخاصة بضباط الاتصال والترصد في المرافق الصحية بمديريات حضرموت الوادي والصحراء حول ترصد الشلل الرخو الحاد ، والتي تقيمها الادارة العامة لمكافحة الأمراض والترصد الوبائي ، بالتعاون مع مكتب الصحة العامة والسكان، وتمويل منظمة الصحة العالمية.

وتهدف الدورة على مدى يومين اكساب (106) متدرب يمثلون المرافق والقطاعات الصحية بوادي حضرموت والصحراء المزيد من المعلومات والمهارات للتعرف على الشلل الرخو الحاد والبحث والترصد للحالات المخفية وجمع البيانات وتحليلها وتفسيرها لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتخطيط وتنفيذ وتقييم برنامج استئصال المرض . وفي افتتاح الدورة، أشار وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي، الى أهمية الدورة للتصدي لحالات الشلل الرخو الحاد وكيفية التعامل مع الامراض وتعزيز المعارف للمشاركين حول الترصد الوبائي للأمراض المعدية وتدريبهم على طرق الإبلاغ اليومي .

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