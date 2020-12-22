شكرا لبحثكم عن خبر لجنة الطوارئ تتخذ قرار جديد يخص المغتربين اليمنيين بشأن كورونا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت اللجنة العليا للطوارئ لمواجهة فيروس كورونا المستجد التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها، اليوم الاثنين، عن اشتراط اجراء جميع الواصلين الى الأراضي اليمنية لفحص بي سي آر قبل ٧٢ ساعة من وصولهم اليمن يثبت خلوهم من المرض .

وأكدت اللجنة في بيان أن هذا الإجراء يأتي استجابة لتحذيرات منظمة الصحة العالمية حول تفشي موجة وباء ثانية من الفيروس سريعة الانتشار.. ووجهت اللجنة المنافذ البرية والجوية بالبدء في تطبيق هذا الاجراء ابتداءً من يوم الجمعة القادم الموافق ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٠، وحثت المواطنين والواصلين على تفهم ضرورة الالتزام بالإجراءات والاشتراطات الاحترازية.

يأتي ذلك في ظل تطمينات بعدم الخوف والهلع الزائد من موجة ثانية لتفشي فيروس كورونا مع تأكيدات على ضرورة الحذر والالتزام بالإجراءات الاحترازية المعلنة من قبل الجهات المختصة.