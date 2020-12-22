شكرا لبحثكم عن خبر المرشح الأمريكي الجديد لوزارة الدفاع: دعمنا الحوثي في 2014 والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة -

كشفت مجلة "فورين بوليسي"، عن فضيحة مدوية ضد مليشيا الحوثي، قائلة ان امريكا دعمت الحوثي في 2014.

ونقلت المجلة عن ضابط أمريكي عمل مع الجنرال لويد أوستن المرشح وزيرا للدفاع في حكومة الرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن، انه كان غاضبا من “التدخل السعودي في اليمن ضد الحوثيين” ابان شغله منصب قائد القوات الأمركية في العراق.

وفي مقال لـ”باك ماري بيري” في مجلة "فورين بوليسي" قال الضابط الامريكي إن قائد القوات الأميركية في العراق غضب من التدخل السعودي ضد الحوثي “لأننا كنا ندعم بهدوء قتال الحوثيين ضد القاعدة في شبه الجزيرة العربية في ذلك الوقت".

وتعرض أوستن لانتقادات لفشله في التنبؤ بصعود "داعش" وفشله في توقع تدخل السعودية في مارس 2015 في اليمن. قال ضابط كبير متقاعد في الجيش عمل مع أوستن في العراق: "هذا هراء. لماذا إلقاء اللوم على أوستن؟ لم يرَ أحد قدوم داعش ولم يتوقع أحد ما سيفعله السعوديون. في كلتا الحالتين، كان هذا فشل J-2 [المخابرات العسكرية].

فالمهم هو ما فعله أوستن في أعقاب هذه الإخفاقات، خاصة بعد التدخل السعودي في اليمن. قال ضابط كبير عمل مع أوستن في القيادة المركزية الأميركية: "كان لويد أوستن غاضباً من التدخل السعودي، لأننا (الامريكيين) كنا ندعم بهدوء قتال الحوثيين ضد القاعدة في شبه الجزيرة العربية في ذلك الوقت".

وقال هذا الضابط المتقاعد الآن إن أوستن كان غاضباً جداً من الخطوة السعودية، لدرجة أنه فكر في الطلب رسمياً أن تشجب إدارة أوباما التدخل. لكن أوستن تنبأ أيضاً بالمشاكل التي سيواجهها السعوديون وأعلن عن آرائه لكبار المدنيين في البنتاغون. وأضاف هذا الضابط نفسه: "كان يعتقد أن السعوديين سيخسرون في اليمن، وأنه قبل أن ينتهي كل شيء، سيتعين علينا إنقاذهم".

تقول المجلة عن الوزير المرشح “توفر الحوادث رواية مضادة لما كتب عن وزير الدفاع بايدن المكلف، "الهادئ" و"المنخفض المستوى" و"الانطوائي". كل هذا صحيح: يُعرف أوستن في الدوائر العسكرية باسم "الجنرال الصامت"، وهو وصف غالباً ما يتبعه وصف آخر: إن تحفظه يخفي كفاءة عميقة - القدرة على إدارة المؤسسات الكبيرة بكفاءة، مثل وزارة الدفاع.

وفقدت أمريكا ثقتها في قدرة دولة الرئيس عبدربه منصور على منع القاعدة من السيطرة على اليمن، بعد أن ساهمت في اخراج الرئيس السابق علي عبدالله من الحكم، فدعمت الحوثي للقيام بالمهمة؛ وفقا لمراقبون.