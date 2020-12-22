شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي توقف صرف حوافز المعلمين ومساعدات الضمان الاجتماعي بصنعاء وعدة محافظات والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر تربوية مطلعة، اليوم الاثنين، بان قيادات نافذة تابعة لمليشيا الحوثي، أوقفت صرف حوافز المعلمين ومساعدات الضمان الاجتماعي، المقدمة من "اليونيسيف" للعام الجاري، في العاصمة صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرتها.

وذكرت المصادر لـ"المشهد اليمني"، إن المليشيا أوقفت تلك المساعدات على خلفية اعتذار اليونيسيف عن دفع مبالغ مالية للمليشيا مقابل السماح لها باستمرار صرف وتوزيع المبالغ، سواء للضمان الاجتماعي أو للمعلمين.

ونوهت المصادر بأن المليشيا اكتفت بفرض رسوم شهرية على الطلاب في المدارس الحكومية كرواتب زهيدة للمعلمين، في ظل انقطاع مرتباتهم منذ أكثر من اربع سنوات.

ولفتت المصادر الى أن التربويين يعتزمون البدء بإضراب شامل في كافة المحافظات بدء من الاول من يناير المقبل.

وكان القيادي الحوثي، المدعو أحمد حامد، المكنى (أبو محفوظ)، الذي يعمل مديراً لمكتب الانقلابي مهدي المشاط، هو من طالب المنظمة بدفع المبالغ المالية، غير أن منظمة اليونيسيف اعتذرت عن دفع أي مبالغ مالية للقيادي الحوثي، ما جعله يصدر قراراً بمنع توزيع أي مبالغ مالية، متسببا بإيقاف ترميم وتأهيل بعض المدارس التي دمرتها المليشيا.