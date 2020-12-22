شكرا لبحثكم عن خبر انتفاضة طلابية وشيكة في صنعاء وأربع محافظات يمنية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر مطلعة، اليوم الاثنين، عن استعدادات لإشعال انتفاضة طلابية وشيكة في العاصمة صنعاء وأربع محافظات يمنية.

وقالت المصادر لـ"المشهد اليمني"، إن الانتفاضة الطلابية تأتي رفضا لعسكرة جامعات صنعاء وإب وذمار وعمران والحديدة من قبل مليشيا الحوثي، إضافة الى رفض الرسوم والاتاوات الباهظة.

وأشارت المصادر الى أن سبب الانتفاضة يرجع الى فرض رسوم جامعية باهظة على الطلاب، ورسو معاملات ورشاوى وابتزاز، بعد أن كانت الحكومة تدفع موازنات الجامعات الحكومية.

ونوهت المصادر بان الموازنات الجامعية التي كانت تدفعها الحكومة من الخزينة العامة للدولة، أصبح الطلاب هم من يدفعونها خلال السنوات الاخيرة منذ انقلاب المليشيا المدعومة من ايران.

وفرضت سلطات المليشيا رسوم جديدة في الجامعات الحكومية التي تعد ملكا للفقراء، ما زاد من معاناتهم في ظل انقطاع المرتبات وموت الدورة الاقتصادية النقدية.