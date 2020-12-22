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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السلطات الصحية تعيد شرط إجراء فحص "كورونا" للعائدين إلى اليمن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 ديسمبر 2020
الخليج 365 ـ عدن
ذكرت اللجنة العليا للطوارئ أنه يتوجب على جميع الواصلين إلى الأراضي اليمنية إجراء فحص "كورونا"، يثبت خلوّهم من المرض قبل 72 ساعة من وصولهم إلى اليمن.
ووجهت اللجنة المنافذ البرية والجوية البدء بهذا الإجراء اعتباراً من يوم الجمعة القادم، مشيرة إلى أن الإجراء يأتي تحسباً لموجة وباء ثانية سريعة الانتشار.
ويوم أمس، قالت المتحدثة باسم اللجنة، إشراق السباعي، في مداخلة على قناة "بلقيس"، إنه تم الإبلاغ عن ثماني حالات اشتباه ب"كورونا" في: مأرب، وتعز، وعدن، وحضرموت.
ولفتت إلى أن إجمالي الحالات المؤكدة ظل كما هو: 2087 إصابة، منها 606 وفيات
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