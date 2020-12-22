آخر مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نشرت السلطات الصحية آخر مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الأخيرة.



وذكرت عبر حساب اللجنة الوطنية على تويتر أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة جديدة أو شفاء أو وفاة.

ويبقى بذلك إجمالي الحالات المؤكدة (2087) منها (606) وفاة و(1384) تعافي

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