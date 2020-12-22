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آخر مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية

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اليمن العربي ـ عدن 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نشرت السلطات الصحية آخر مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الأخيرة.

وذكرت عبر حساب اللجنة الوطنية على تويتر أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة جديدة أو شفاء أو وفاة.

ويبقى بذلك إجمالي الحالات المؤكدة (2087) منها (606) وفاة و(1384) تعافي

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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