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كتب امير فتحي في الأحد 19 يوليو 2020 06:50 مساءً - بلا ملابس وكما ولدتها أمها.. نجمة باب الحارة تفجر غضبا واسعا بجلسة تصوير فاضحة .. شاهد
2020/07/19 الساعة 07:00 مساءً (الخليج مباشر)
شاركت الفنانة الاستعراضية السورية و نجمة مسلسل باب الحارة بأجزائه الأخيرة شمس الملا ابنة المخرج بسام الملا متابعيها و جمهورها عبر منصة التواصل الاجتماعي انستغرام صورة من اخر جلسة تصوير خضعت لها الفنانة السورية .
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و ارتدت الملا فستان اخضر فاتح مكشوف الصدر في احدث ظهور لها .
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