شكرا لبحثكم عن خبر الموافقة على سحب دفعة جديدة من الوديعة السعودية بعد أيام من بدء تعافي الريال اليمني والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - وصلت اليوم الاثنين، الموافقة على سحب دفعة جديدة من الوديعة السعودية لدى البنك المركزي اليمني بعدن، بعد أيام من بدء تعافي الريال اليمني. وأعلن المجلس الاقتصادي الاعلى في تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر "تويتر"، تابعها "المشهد اليمني"، عن وصول الموافقة على سحب الدفعة رقم (39) من الوديعة السعودية بمبلغ إجمالي 94 مليون دولار. وذكر بأن تلك الدفعة تشمل تغطية طلبات فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد السلع الأساسية. يأتي ذلك بعد تراجع الدولار أمام الريال اليمني خلال الايام القليلة الماضية منذ اعلان الحكومة اليمنية الجديدة.

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