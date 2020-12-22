شكرا لبحثكم عن خبر مصادر: الرئاسة تعتزم تعيين امرأة سفيرا لليمن لدى واشنطن (الاسم) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر مطلعة ان الرئاسة اليمنية تعتزم تعيين امرأة لمنصب سفير اليمن لدى الولايات المتحدة الاميركية.

وقالت المصادر إن الرئيس عبدربه منصور هادي سيعين سحر محمد غانم، سفيرة لليمن لدى واشنطن، خلفا لـ أحمد عوض بن مبارك الذي يشغل حالياً منصب وزير الخارجية في الحكومة اليمنية الجديدة.

وتشغل سحر محمد غانم منذ سبتمبر 2016 منصب سفيراً فوق العادة ومفوضاً لليمن لدى مملكة هولندا.

يشار إلى ان سحر غانم كانت عضو في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وهي تحمل شهادة بكالوريوس تخصص من الأردن عام 2009ومن أبناء محافظة عدن.

وعملت سحر غانم، مديرة دائرة المجتمع المدني وحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء ومن قبلها مع وزارة المالية، ومنسق برامج النوع الاجتماعي لدعم مشاركة النساء والشباب في الحوار الوطني ثم عملية صياغة الدستور في صندوق الأمم المتحدة للسكان، كما عملت منسق برنامج متطوعي البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.

كما تعتبر غانم من العناصر المقربة من الرئيس هادي وزوجها يعمل في رئاسة الجمهورية.

ويرى مراقبون أن الرئاسة اليمنية تسعى لمراضاة النساء بتعيين غانم كأول امراه يمنية سفيرة لدى امريكا خصوصا أن التشكيل الحكومي لم يتضمن أي أمراة وهو ما أثار غضبا نسويا واسعا .