شكرا لبحثكم عن خبر ”المرتدين عن الاسلام” يدفعون برلماني بصنعاء الى الانسحاب من جلسة لمجلس النواب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر برلمانية مطلعة، اليوم الاثنين، إن برلماني في مجلس النواب بصنعاء الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، هدد بالانسحاب من المجلس، بسبب خلاف على فقرات قانونية، حول المرتدين عن الاسلام واحكام الاعدام.

وذكرت المصادر بأن عضو المجلس الدكتور عبدالباري الدغيش، هدد في جلسة للمجلس بالانسحاب منه على خلفية سعي المليشيا الى فرض بنود جديدة فيما يخص مسألة المرتدين عن الإسلام.

ونوهت المصادر بأن دغيش رفض البنود التي يسعى الحوثيين لفرضها في القانون، بسبب أن تلك البنود قد أتاحت للسلطات القضائية، الحق في إصدار أحكام الإعدام لفئات جديدة لم يتضمنها القانون الحالي، والمعمول به منذ زمن.

ويحاول الحوثيون، إجراء تعديلات وتغييرات في عدد من القوانين التي أصدرها مشرعون فقهيون وقانونيون قبل انقلاب المليشيا الحوثية على الدولة اليمنية.