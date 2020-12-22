الجيش الوطني يسقط طائرة حوثية مفخخة في صنعاء

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يزيد بن سلمان - شبوة - تمكنت دفاعات الجيش الوطني في المنطقة العسكرية السابعة اليوم الاثنين، من إسقاط طائرة مسيرة مفخخة، أثناء تحليقها في سماء مديرية نهم شرقي صنعاء.
وأوضح موقع الجيش الوطني بأن دفاعات الجيش أسقطت الطائرة قبل وصولها إلى هدفها.
وتواصل المليشيا الحوثية المدعومة من إيران، استهدافها المدنيين بالقصف الصاروخي وإرسال الطائرات المسيرة والمفخخة باتجاه المناطق السكنية والآهلة بالسكان في المحافظات المحررة، وأراضي المملكة، في انتهاك صارخ للمواثيق الدولية وحقوق الإنسان.
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