شكرا لبحثكم عن خبر قرارات جمهورية غير معلنة بتعيينات عسكرية جديدة استعدادا لمعركة دحر مليشيا الحوثي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر مطلعة، اليوم الاثنين، بصدور قرارات جمهورية غير معلنة بتعيينات عسكرية جديدة، في محور تعز.

وذكرت المصادر لـ"المشهد اليمني"، إن احد القرارات قضى بتعيين العقيد عبدالله دبوان القيسي قائداً للواء 170 دفاع جوي خلفاً للعميد عبدالعزيز المجيدي.

وبينت المصادر بأن القرار الاخر قضى بتعيين العميد محمد أحمد المحفدي قائداً للواء 22 ميكا خلفاً للعميد الركن صادق سرحان.

وأشارت المصادر الى ان المجيدي احتفظ بمنصبه كأركان حرب لمحور تعز، فيما عين سرحان مستشاراً لوزير الدفاع.

وتأتي تلك القرارات في سياق الاستعداد الشامل لمعركة تحرير المحافظة من مليشيا الحوثي خلال الايام القليلة القادمة.