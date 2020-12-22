شكرا لبحثكم عن خبر بعد إعلانها.. الحكومة اليمنية تعلن عن أول منحة مالية تتلقاها بقيمة 204 مليون دولار والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت الحكومة اليمنية أنها تلقت موافقة البنك الدولي على منح تمويلية بقيمة 204 ملايين دولار.
ووفقا للمصادر فإن المساعدة تأتي لزيادة فرص الحصول على الخدمات الأساسية، والاقتصادية للفئات السكانية المتضررة من الصراع الدائر، وجائحة فيروس كورونا، وفق بيان لوزارة التخطيط والتعاون الدولي.
ويشمل التمويل مشروعي الطوارئ للتعليم والتعلم من منحة المؤسسة الدولية للتنمية بمبلغ 100 مليون دولار، اضافة الى تمويل من الشراكة العالمية من أجل التعليم بمبلغ 52.8 مليون دولار.
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