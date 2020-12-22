مصرع قيادي حوثي بارز برتبة عميد في حيس بالحديدة "الاسم والصورة"

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يزيد بن سلمان - شبوة - لقي قائد كتيبة تابع لمليشيات الحوثي الموالية لإيران، مصرعه في جبهة حيس جنوبي الحديدة، على أيدي القوات المشتركة.

وقال مصدر عسكري في القوات المشتركة، أن المدعو صياد الاعشم، لقي مصرعه في الهجوم الذي نفذته مليشيات الحوثي يوم أمس، من مناطق سيطرتها في قرية الحلة شمال بيت مغاري، باتجاه مواقع القوات المشتركة.

وأضاف المصدر، أن الصريع من محافظة ذمار ويشغل منصب قائد كتيبة، وكانت المليشيات قد قامت بترقيته إلى رتبة عقيد. وأشار المصدر، إلى أن المليشيات الحوثية تعيش في حالة من التقهقر والانهيار بعد تساقط قيادتها على أيدي القوات المشتركة، في جبهات القتال دون أن تحقق أي تقدم يذكر.

يذكر أن القوات المشتركة، تمكنت يوم أمس من كسر وصد هجوم للمليشات الحوثية حاولت اختراق خطوط التماس في جبهة حيس، وأوقعت في صفوف المليشيات عشرات القتلى والجرحى.

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