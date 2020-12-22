شكرا لبحثكم عن خبر صدور الحكم النهائي بحق الفارين من وجه العدالة في قضية الشهيد الأغبري والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - صدر اليوم الحكم في قضية الشهيد عبد الله الأغبري بالنسبة للفارين من وجه العدالة وفي حق المطلوب التصدي لهم. ووفقا لمحامي الشهيد عبد الله الأغبري وضاح قطيش كان منطوق الحكم على النحو الآتي : أولاً :إدانة المتهمين عدنان حسين السباعي وصدام حسين السباعي بإرتكاب الواقعتين المنسوبة إليهما في قرار الإتهام وفقاً لما جاء في الحيثيات. ثانياً : معاقبة كلاً من عدنان حسين السباعي وصدام حسين السباعي بالحبس مدة سنتين تبدأ من تاريخ القبض عليهما وفقاً لما جاء في الحيثيات. ثالثاً : قبول طلب التصدي من محاميي أولياء الدم و إلزام النيابة العامة بالتحقيق مع المطلوب التصدي لهم وسيم خالد السباعي واياد السباعي وصادق الجراش في واقعة تضليل القضاء. رابعاً : إلزام المدانين بتسليم مبلغ أربعمائة ألف ريال لأولياء دم المجني عليه عبدالله قايد الأغبري مخاسير ونفقات التقاضي .

كانت هذه تفاصيل خبر صدور الحكم النهائي بحق الفارين من وجه العدالة في قضية الشهيد الأغبري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.