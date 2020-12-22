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يزيد بن سلمان - شبوة - شاهد.. زفاف أكبر عريس يمني في عرس جماعي حوثي يثير سخرية واسعة
زفاف أكبر عريس يمني في عرس جماعي حوثي يثير سخرية واسعة "صورة"
أثارت صورة متداولة لمسن يمني، في عرس جماعي حوثي، أقيم اليوم الاثنين، سخرية وتندر واسع على شبكات التواصل الاجتماعي.
وذكر النشطاء إن العريس المسن تم زفافه من ضمن عشرات العرسان بمدينة اب، في عرس جماعي اقامته المليشيا الحوثية لاتباعها والموالين لها.
وانقسم النشطاء بين رافض لزفاف المسن وآخرين مباركين له.
وعمدت المليشيا في الآونة الاخيرة الى التحشيد لجبهات قتالها عبر ما تسميه الاعراس الجماعية لاتباعها وأرامل قتلاها.
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