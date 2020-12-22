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يزيد بن سلمان - شبوة - وفاة إعلامية يمنية بارزة ووكيلة وزارة الثقافة بسبب فيروس كورونا

أكدت مصادر إعلامية وفاة المذيعة والاعلامية اليمنية القديرة" نجيبه حداد " ، جراء إصابتها بفيروس كورونا القاتل في القاهرة بمصر العربية. وتعد الإعلامية نجيبة حداد من أبرز الإعلاميات اليمنيات حيث التحقت للعمل بإذاعة وتلفزيون عدن العام67م وكانت تقدم برنامج الأطفال، والذي أصبح أشهر البرامج في الإذاعة والتلفزيون بعدن،واشتهرت بـ"ماما نجيبه " وبعد عام 1990 عملت وكيل وزارة الثقافة .

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