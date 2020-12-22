شكرا لبحثكم عن خبر بشأن الاختلاط ونزع الحجاب.. ابنة حسن زيد تشن هجوما حادا على جماعة الحوثي ومجلس النواب التابع لها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شنت ابنة القيادي الحوثي الراحل حسن زيد هجوما ناريا على مليشيا الحوثي وتصرفاتها الأخيرة ومضايقاتها للطلاب والطالبات في الجامعات.

ونشرت سكينة حسن سلسلة تغريدات على حسابها بتويتر تحدثت فيها عن الاختلاط وفصل الجنسين والقضايا التي يناقشها مجلس النواب وغيرها.

وقالت سكينة إن قرار الفصل بين الطلبة والطالبات في الجامعة والذي تدرسه المليشيا وتطبقه في بعض الجامعات قرار ساذج ولا فائدة منه لانهم في نفس الجامعة و سيعملوا معاً بعد التخرج .

وأضافت أن هذا الطريق اذا بدأتوه لن تصلوا لمكان مفيد وسيكون نفس ما وصل اليه آل سعود من قبل .

منوهة أن الاختلاط أو عدمه أمر متروك للاجتهاد بقولها :" حتى خلع الحجاب لم يعده أحد من الكبائر ، بينما قذف المحصنات والاستخفاف بالإساءة لهن او الحديث عنهن هو بإجماع كل المذاهب من الكبائر

هل تعرفوا معنى الكبيرة؟

حافظوا ع الدين وع كرامة الناس ".

وسخرت سكينة من مناقشة مجلس النواب لموضوع الردة بدلا من مناقشة أشياء مفيدة تهم الناس.

وضيقت مليشيا الحوثي على الطلاب والطالبات في الجامعات بشكل غير مسبوق ، حيث اشترطت ملابس معينة للطالبات ومنعت أن يتحدث الطالب لزميلته بحجة منع الاختلاط.