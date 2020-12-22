شكرا لبحثكم عن خبر مكتب الصحة العالمية باليمن ينفي اعتذاره نقل توأم سيامي بصنعاء للعلاج في الخارج والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نفى مكتب منظمة الصحة العالمية في اليمن ما نشر في وسائل إعلام محلية عن اعتذار المنظمة نقل توأم سيامي متواجدين حاليا بأحد مستشفيات صنعاء إلى الخارج لتلقي العلاج.

وأهاب المكتب بكافة وسائل الإعلام التحلي بالمسؤولية و المصداقية وتحري الدقة عند نقل الأخبار.

ورفضت مليشيا الحوثي مبادرة سعودية لنقل توأم سيامي من صنعاء الى مشافيها، لإجراء عملية فصل دقيقة غير متاحة لدى القطاع الصحي المنهار في اليمن.

وطالب وزير الصحة بحكومة الحوثيين غير المعترف بها برفع التحالف الحصار عن جماعته بدلا من نقل التؤم السيامي الى السعودية لاجراء عملية الفصل .

واستغل المسؤول الصحي الحوثي في الحالة المرضية للتوأم السيامي و طالب الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بتسيير رحلة جوية عبر مطار صنعاء لنقل التوأم السيامي الذي تستدعي حالته نقلاً عاجلا إلى الخارج لإجراء عملية فصل دقيقة".

مكتب الصحة العالمية باليمن ينفي اعتذاره نقل توأم سيامي بصنعاء للعلاج في الخارج