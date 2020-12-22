شكرا لبحثكم عن خبر بينهم قادة ..الحوثيون يتدافعون أمام المستشفى العسكري لنقل قتلاهم إلى جامع الصالح لإجراء مراسيم الدفن (أسماء ) والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر محلية في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، أن العشرات من القيادات الحوثية أغلبهم من أبناء محافظة صعدة، يتدافعون صباح اليوم أمام بوابة المستشفى العسكري، للإستعداد لنقل قتلاهم إلى جامع الصالح للصلاة عليهم والذين قتلوا في جبهات القتال .

وقالت مصادر طبية لـ"المشهد اليمني" اليوم الإثنين أن الحوثيين يتدافعون الآن أغلبهم من أبناء محافظة صعدة الآن أمام بوابة المستشفى العسكري بالعاصمة صنعاء للاستعداد لنقل قتلاهم إلى جامع الصالح للصلاة عليهم والذين لقوا مصرعهم في جبهات القتال .

وأضافت المصادر أن الحزن والغضب كان ظاهر على وجوه رجال القبائل من أبناء صعدة أثناء نقل جثث قتلاهم وان الحوثيين أصدروا توجيهات للحضور بالتحرك إلى جامع الصالح من أجل إجراءات مراسيم الدفن.

وأكدت المصادر أن من بين القتلى الذين تنوي تشييعهم المليشيا الحوثية اليوم العميد صياد أحمد الاعشم المكنى أبو هيثم والذي قتل في مأرب ويعد من أكبر قيادات المجاميع الحوثية.

وكانت محافظة صعدة قد ودعت العشرات من المقاتلين الحوثين بينهم قيادات كبيرة وهم : العقيد صالح هادي الادول و عبد الرزاق يحيى على السعدي و عبد القادر صالح علي المتميز و فايز عبد الله قاسم الظاهري و الرائد ناجي علي أحمد المقشي وجمال مسعد محمد نافذ وجمال مسعد نافذ .

هذا ومن بين القتلى الحوثين الذين لقوا مصرعهم اليومين الماضيبن كلا من : ماجد محمد حسن الغيلي و حمير محمد عبد الله العباد و القيادي بدر الدين محمد المؤيد و حمير محمد صالح و عبد الله علي قايد العياشي و علي صالح محمد النجار وفهمي علي صالح جبه و هيثم أحمد حزام الطاهش و نبيه مصلح صالح القفه و محمد منصور الجرادي ومحمد عبد الله حسين منيف و فاهم يحيى أحمد الفقيه و عدنان محمد أحمد السياني و حامد عزيز الحنشي و هشام عباس ناصر الوليدي و أحمد محمد صالح الروسي و أحمد علي محمد أحمد والخطاب احمد يحيى الشامي و عبد الرحمن حميد المطوفي و عباد علي قايد شداد .