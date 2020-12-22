شكرا لبحثكم عن خبر رفع إلى الرئيس هادي.. الحكومة اليمنية الجديدة تتلقى أول تهديد بعدم منحها الثقة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن أربعة نواب في البرلمان توقيع خطابا اعترضوا فيه على تهميش «إقليم تهامة» و»النساء» من تشكيل الحكومة الجديدة.

جاء هذا في خطاب رفعه النواب صخر الوجيه وعبد الكريم الأسلمي ومفضل إسماعيل الأبارة وشوقي القاضي إلى الرئيس عبدربه منصور هادي، وطالبوا فيه بتلافي وتصحيح هذين الخطأين الجسيمين الذين يخلان بمبدأ الشراكة ويتعارضان مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

كما هدد الأعضاء بالامتناع عن التصويت بمنح الثقة البرلمانية للحكومة في حال لم يتم تصحيح الخطأين.

نص الخطاب

خطاب النواب للأخ رئيس الجمهورية بشأن اعتراضهم على تهميش «إقليم تهامة» و»النساء» من تشكيل الحكومة الجديدة، ومطالبتهم بمعالجة الخطأين، وتهديدهم بالامتناع عن التصويت بمنح الثقة البرلمانية للحكومة:

نص الخطاب:

بسم الله الرحمن الرحيم

الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي

تحية احترام وتقدير، وبعد:

فنهنئ ونبارك تشكيل الحكومة الجديدة، متمنين لها التوفيق والسداد لتحقيق الأهداف الكبرى التي ينشدها اليمنيون وتتطلبها المرحلة ـ كحكومة حرب ـ لمواجهة مليشيا الحوثي الإرهابية، ولتعزيز مؤسسات وسيادة دولة الجمهورية اليمنية على كامل أراضيها وجزرها وبحرها وبرها وجوها، ولإنقاذ الوضع الاقتصادي والعملة اليمنية، ولتحقيق ما يصبو له المواطن من خدمات الأمن والصحة والبنية التحتية «الكهرباء والمياه» والتعليم والمرتبات وغيرها.

لكننا يا سيادة الرئيس نتعجب ونستغرب أمرين اثنين في تشكيل الحكومة وهما:

(1) تهميش وتغييب إقليم تهامة وعدم تمثيله في تشكيلة هذه الحكومة، مع أنه إقليم يضم أربع محافظات هي: الحديدة وحَجَّة وريمة والمحويت، وفيه (72) دائرة انتخابية، وعدد سكانه أكثر من (6) مليون مواطن يمني، وشبابه ورجاله صامدون في جبهات الشرعية ضد مليشيا الحوثي الإرهابية.

(2) عدم تمثيل النساء، مع أن «قرار تشكيل الحكومة» استند على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي تفرض نسبة ما لا يقل عن (30%) من النساء.

إننا يا سيادة الرئيس

نأمل ونتمنى تلافي هذين الخطأين الجسيمين الذين يخلان بمبدأ الشراكة ويتعارضان مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي استند عليها قرار تشكيل الحكومة، ما لم فإننا نعلن أننا سنستخدم حقنا الدستوري والقانوني للتعبير عن رفضنا لهذا التهميش والإقصاء «لإقليم تهامة» و»للنساء» في تشكيل هذه الحكومة الجديدة بتحفظنا وامتناعنا عن منحها الثقة البرلمانية.

وتقبلوا خالص التحايا.

20 ديسمبر 2020

إخوانكم/

النواب الموقعون على الخطاب:

1- صخر الوجيه

2- عبد الكريم الأسلمي

3- مفضل إسماعيل الأبارة

4- شوقي القاضي