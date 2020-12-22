شكرا لبحثكم عن خبر ميليشيا الحوثي تحرق مكتبة علمية تحتوي أمهات الكتب في حجة "صور" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أقدمت ميليشيا الحوثي الإنقلابية على مصادرة مكتبة تابعة للجماعة السلفية في محافظة حجة، وإتلاف الكتب وإحراقها. وأفادت مصادر محلية لـ"المشهد اليمني" أن ميليشيا الحوثي أقدمت صباح اليوم الإثنين على إقتحام مكتبة الدكتور يحيى الأسدي في محافظة حجة ومصادرة جميع الكتب وإتلافها بالحرق. وأكدت المصادر أن المكتبة السلفية تحتوي على عدد كبير من أمهات الكتب في التفسير والحديث والفقه ومختلف المجالات الفكرية والثقافية.

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