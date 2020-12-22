شكرا لبحثكم عن خبر ”قرقاش” يعلق على تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - علق وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية أنور قرقاش، حول تشكيل الحكومة اليمنية، واصفاً إياه أنه التطور الأهم الذي تشهده اليمن لهذا العام، ومشيرا إلى أن المبادرة الآن هي في يد اليمنيين.

وقال قرقاش في تغريدة عبر "تويتر" اليوم الاثنين، إن "تشكيل الحكومة اليمنية بناء على اتفاق الرياض هو التطور الأهم في الأزمة اليمنية في العام 2020"، مضيفا أن "الجهود السعودية الحثيثة ثبتت الاتفاق لما هو في مصلحة الشرعية وكافة القوى المعارضة للانقلاب الحوثي".

وشدد قرقاش على أن "المبادرة الآن هي في يد اليمنيين للبناء على الاتفاق والبحث عن حلول تنهي معاناة الشعب اليمني".

وكان الرئيس عبد ربه منصور هادي أعلن يوم الجمعة الماضي تشكيل حكومة جديدة تتكون من 24 حقيبة وزارية وفق اتفاق الرياض الموقع العام الماضي بوساطة سعودية.