شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يصدرون تعميم لتغيير أسماء الكليات والمراكز والاقسام بأسماء قتلاهم (وثيقة) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اصدرت المليشيا الحوثية تعميم عبر وزاراة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة الانقلابيين في العاصمة صنعاء بتغيير أسماء الكليات والمراكز والاقسام بأسماء قتلاهم.

وجاء التعميم الحوثي، بمناسبة ذكرى ما تطلق عليه المليشيات" أسبوع الشهيد " والذي من خلالها تحاول استقطاب عناصر جديدة من خلال إظهار اهتمامها بقتلاها والذي لا يتعدى عن المظاهر الإعلامية وخاصة بعد إيقافها لصرف مرتبات قتلاهم شهريا ودفعها فقط كل شهرين بواقع نصف راتب لايتجاوز الثلاثين الألف .

وبحسب التعميم الصادر من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الغير شرعية والذي حصل "المشهد اليمني"، على صورة منه، فإن الوزير الحوثي الشيخ حسين حازب أصدر تعميم من وزاراة التعليم العالي إلى رؤوساء الجامعات الحكومية والأهلية بتغيير أسماء الكليات والمراكز والاقسام بأسماء قتلاهم بمناسبة ذكرى ما تطلق عليه المليشيا إسم " أسبوع الشهيد " .

والزم التعميم الجامعات الحكومية والأهلية بإجراء بحوث للتلميع لقتلاهم وتكريم أقاربهم من الدرجة الأولى في جميع الجامعات الخاضعة لسيطرتهم .

هذا وأصدر الوزير الحوثي حازب توجيهات سابقة بفرض نسبة من المنح الدراسية لأقارب الشهداء بل ثلاث سنوات كما أصدرت بفرض نسبة 10 % من مقاعد هذه الجامعات الأهلية والحكومية لاقارب الشهداء من الدرجة الأولى الاسبوع الماضي .