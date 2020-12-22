شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي تعلن وصول عدد من أفراد الجيش إلى صنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - من بينهم قائد عسكري بارز .. مليشيا الحوثي تعلن وصول عدد من أفراد الجيش إلى صنعاء



أعلنت مليشيا الحوثي الإنقلابية، الاحد، وصول عدد من أفراد الجيش الوطني إلى صنعاء.

وذكرت المليشيات الحوثية في بيان لها، أنها استقبلت بصنعاء، أمس الأحد، 10 من أفراد الجيش بينهم قائد عمليات الكتيبة الثانية للواء الحزم الرائد محمد سعيد غالب.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من الحكومة الشرعية أو الجيش الوطني حول مزاعم المليشيات.