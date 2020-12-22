شكرا لبحثكم عن خبر ألف اسطوانة في الساعة.. تدشين الطاقة الانتاجية الجديدة لمنشأة غاز مأرب والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - دشن محافظ مأرب سلطان العرادة، ومعه المدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للغاز انور سالم، الأحد، الطاقة الانتاجية الجديدة لمنشأة غاز مأرب البالغة الف اسطوانة في الساعة، بعد أن كانت القدرة الانتاجية بنحو 600 أسطوانة غاز في الساعة فقط.

وأوضح مدير عام منشأة غاز مأرب "علي غريب" أن اعمال التحديثات والصيانة للمحطة استمرت 3 اشهر، وشملت "تركيب 24 ميزان تعبئة لاسطوانات الغاز المنزلي حديث مع سيور اتوماتيكية لتسيير الاسطوانات بدلا عن القديمة اليدوية، واعادة صيانة وتركيب 12 ميزان من ميازين التعبئة السابقين المتهالكة واعادتها الى طاقتها الانتاجية الكاملة وتركيبها، ورفع الطاقة الانتاجية للمحطة من 600 اسطوانة الى الف اسطوانة في الساعة الواحدة".

وأشار الغريب، خلال شرحه لمحافظ مأرب والمدير التنفيذي لشركة الغاز اليمنية إلى أن أعمال الصيانة جرت "بكوادر وطنية من مهندسين وفنيين"، وشملت ايضا "تحديث مضخات الغاز من حجم 520 الى حجم 1021 واستبدال انابيب شبكة نقل الغاز من 2 هنش الى 3 هنش".

بدوره، أشاد محافظ مأرب بالجهود المبذولة في إدارة منشأة الغاز والدعم المقدم من دائرة الغاز بشركة صافر، كشف المدير التنفيذ للشركة اليمنية للغاز، عن إضافة "صهريج تخزين للغاز الى جانب الصهريجين السابقين لرفع مستوى التخزين في المنشأة لمواجهة زيادة الطلبات والظروف الطارئة".

وجاء رفع الطاقة الانتاجية، بعد الانتهاء من اعمال الصيانة الشاملة والتحديث للمحطة المنشأة ورفع ميازين التعبئة الى 36 ميزانا، وفق ما ذكرت وكالة سبأ الحكومية.

ويأتي توسيع الانتاج وإجراء عملية الصيانة وزيادة المخزون الاستراتيجي، لمواجهة الطلب المتزايد على الغاز المنزلي في المحافظات المجاورة لمأرب والمحافظة التي تستضيف أكثر من مليوني نازح، وتواجه ضغوطاً مستمرة في زيادة السكان والاحتياجات الاساسية وعلى راسها الغاز المنزلي.