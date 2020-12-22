عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ميليشيا الحوثي تحرق واحدة من أشهر المكتبات الدينية في اليمن

الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

الخليج 365

أحرقت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، مكتبة دينية في محافظة حجة، شمال غربي البلاد، تضم في رفوفها كتبا ومجلدات ثمينة متوارثة منذ عشرات السنين.



وقالت مصادر مطلعة، إن المليشيا الحوثية، صادرت مكتبة السنّة في مدينة ‎حجة، وقامت بإحراق وإتلاف كمية من محتوياتها من الكتب.

وأوضحت المصادر أن المكتبة، تعد من أشهر المكتبات الدينية في اليمن، كونها تحتوي على عدد كبير من أمهات الكتب في التفسير والحديث والفقه ومختلف المجالات الفكرية والثقافية.

وتعد الجريمة الحوثية في إحراق هذه الكتب، واحدة من حالات الحرب الطائفية التي تنتهجها المليشيا لطمس المراجع الدينية وإلغائها، لإحلال عوضا عنها مؤلفات طائفية تضم أفكارا مدمرة ومتطرفة كملازم مؤسس الميليشيا الارهابي حسين الحوثي.