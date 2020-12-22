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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ميليشيا الحوثي تفرض 25% جبايات على هذه الفئة من المواطنين
الثلاثاء 22 ديسمبر 2020
الخليج 365
كثفت ميليشيا الحوثي انتهاكاتها ضد المدنيين في مناطق سيطرتها، إذ قتل مدنيان وأصيب 3 آخرون في صنعاء خلال الساعات الماضية.
وقالت مصادر محلية إن الميليشيا أطلقت حملة لإجبار المدنيين على دفع نسبة 25% من محصول الأراضي وعائدات أموالهم لصالحها في عدد من مديريات صنعاء والمحافظات الأخرى تحت سيطرتها.
وأفادت بأن مدنيين من أبناء مديرية الحيمة قتلا وأصيب 3 آخرون على أيدي مشرف حوثي جراء رفضهم دفع الإتاوات، كما تعرضت الكثير من الأسر للاعتداءات على أيدي المشرفين.
تزامن ذلك مع مواصلة الميليشيا تصعيدها العسكري في تعز والحديدة، واندلعت خلال الساعات الماضية معارك عنيفة في منطقة حذران غرب تعز بين الجيش الوطني والمليشيا .
وقالت مصادر عسكرية يمنية إن الجيش الوطني تصدى للهجمات الحوثية، مؤكداً مقتل قيادي وإصابة آخر من قوات الشرعية أثناء المعارك.
وفي الحديدة، أفشلت القوات المشتركة هجوماً حوثياً على مزارع المدنيين في شارع الخمسين والدريهمي جنوب وشرق المدينة.
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