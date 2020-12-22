عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رصد تحليق 7 مسيرات حوثية في الحديدة

الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

الخليج 365

رصدت القوات المشتركة، أمس الاثنين، تحليق 7 طائرات استطلاع لمليشيات الانقلاب الحوثية، فوق مناطق متفرقة من مدينة الحديدة، غربي البلاد.



وقالت مصادر عسكرية، ان فرق الاستطلاع في القوات المشتركة، رصدت ثلاث طائرات استطلاع حوثية، في سماء مدينة حيس، وطائرة في التحيتا وطائرتين في منطقة الفازة وآخرى في الجبلية.

وكثفت المليشيات الحوثية إطلاق طائرات مسيرة في أجواء محافظة الحديدة، ضمن خروقاتها المستمرة للهدنة الأممية، حيث أطلقت خلال اليومين الماضيين 19 مسيرة في أجواء الحديدة، منتهكة بذلك قواعد الهدنة الأممية التي تنص على وقف التصعيد بكافة أشكاله.