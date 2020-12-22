- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رصد تحليق 7 مسيرات حوثية في الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رصد تحليق 7 مسيرات حوثية في الحديدة
الثلاثاء 22 ديسمبر 2020
الخليج 365
رصدت القوات المشتركة، أمس الاثنين، تحليق 7 طائرات استطلاع لمليشيات الانقلاب الحوثية، فوق مناطق متفرقة من مدينة الحديدة، غربي البلاد.
وقالت مصادر عسكرية، ان فرق الاستطلاع في القوات المشتركة، رصدت ثلاث طائرات استطلاع حوثية، في سماء مدينة حيس، وطائرة في التحيتا وطائرتين في منطقة الفازة وآخرى في الجبلية.
وكثفت المليشيات الحوثية إطلاق طائرات مسيرة في أجواء محافظة الحديدة، ضمن خروقاتها المستمرة للهدنة الأممية، حيث أطلقت خلال اليومين الماضيين 19 مسيرة في أجواء الحديدة، منتهكة بذلك قواعد الهدنة الأممية التي تنص على وقف التصعيد بكافة أشكاله.
كانت هذه تفاصيل خبر رصد تحليق 7 مسيرات حوثية في الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.