عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الهجرة الدولية: نزوح 206 أسرة يمنية خلال أسبوع بسبب تصاعد القتال

الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

الخليج 365

قالت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، إنها سجلت نزوح 206 أسرة يمنية خلا أسبوع، بسبب تصاعد القتال في عدد من المحافظات.



وأضافت المنظمة في تحديثها الأسبوعي لحالات النزوح، أنه بين 13 و19 ديسمبر الجاري، سجلت مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة في اليمن 206 أسرة (1236 فردًا) نزحت مرة واحدة على الأقل.

وقالت المنظمة إنها سجلت العدد الأكبر من الأسر النازحة في ثلاثا محافظات، هي تعز (74 أسرة) والحديدة (66 أسرة) ومأرب (35 أسرة).

وأضافت المنظمة أنه منذ مطلع العام إلى 19 ديسمبر 2020 ، تقدر المنظمة الدولية للهجرة في اليمن أن 28 ألف و436 أسرة تمثل 170 ألف و616 فردًا قد تعرضت للنزوح مرة واحدة على الأقل.

وبحسب المنظمة فقد جاءت حالات النزح في الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2020 ، بسبب القتال (82٪) والكوارث الطبيعية (13٪)، لا سيما في محافظات مأرب والحديدة والضالع وتعز والجوف وحضرموت، فيما تسببت الظروف الاقتصادية والصحية و COVID-19 وعوامل أخرى في حدوث نزوح بنسبة 5٪.