شكرا لبحثكم عن خبر ميليشيا الحوثي تستحوذ على أرض أرملة في صنعاء والأخيرة تعتصم وسط أرضيتها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أقدم قيادي في ميليشيا الحوثي على السطو بقوة السلاح على أرض تعود ملكيتها لأرملة في صنعاء.

وقالت مصادرإعلامية إن القيادي الحوثي المدعو محمد علي صغير بزدان، قام بالبسط والاستيلاء على أرضية تعود ملكيتها للمواطنة صباح يحيى حسين زاحية، جوار مبنى السجن المركزي، بقوة السلاح، مستغلاً نفوذه.

ووجهت المواطنة زاحية مناشدة لكافة وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية والمدنية والإنسانية، للوقوف معها ورفع الظلم عنها وأسرتها الذي لحقها من قبل القيادي الحوثي الذي استغل نفوذه وبسط بقوة السلاح على حقوقها وأملاكها في الأرضية.

ولجأت المواطنة صباح زاحية لنصب خيمة وسط أرضيتها التي سطا عليها القيادي الحوثي، والاعتصام فيها حتى تجد الإنصاف، وهذه بحسب بلاغ منها هي وسيلتها للدفاع عن أرضها.

وقالت في بلاغ لها: "إنني مواطنة ضعيفة ليس لي بعد الله إلا بناتي وأبنائي وهذه الأرض، وقد استغل هذا المتنفذ ضعفي وقلة حيلتي وقام بالبسط والاستيلاء عليها دون وجه حق، معتمداً على نفوذه وإمكانياته المادية وعلاقته ببعض القيادات الأمنية (في إشارة إلى مليشيات الحوثي) وبعض الأمناء الشرعيين".