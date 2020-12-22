شكرا لبحثكم عن خبر مقيم يمني يفوز بسيارة نيسان ”باترول” والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - فاز ياسر فضل قاسم- يمني الجنسية- بسيارة «نيسان باترول 2020»، خلال السحب، الذي أجرته شركة «دبليو كابيتال» إحدى شركات الوساطة العقارية في دولة الإمارات، بمناسبة الإعلان عن حملتها الترويجية الثانية للعام الحالي تحت إشراف دائرة الأراضي والأملاك بدبي واقتصادية دبي، وعلى هامش مهرجان دبي للتسوق.

واشترطت الحملة الترويجية الجديدة، قيام العميل بشراء العقار عن طريق «دبليو كابيتال»، وأن يتم توقيع عقد الشراء المبدئي والنهائي عند المطور العقاري، ما يؤهله للدخول في السحب.

جرت عملية السحب في احتفالية خاصة نظمتها «دبليو كابيتال»، بحضور جمع غفير من المتسابقين والإعلاميين، وبحضور ممثل عن اقتصادية دبي، الذي قام بسحب الكوبون الفائز واختيار صاحب الحظ.

بدوره هنأ وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال للوساطة العقارية» الفائز، معرباً عن سعادته بنجاح المسابقة تحت إشراف وموافقة دائرة الأراضي والأملاك بدبي واقتصادية دبي، ما يشجع على استمرار العروض الترويجية المتميزة.

وأضاف أن فوز مقيم يحمل الجنسية اليمنية يعكس روح التآخي والتعايش، الذي توفر دبي إحدى أفضل وجهات للعيش حول العالم.

وأكد الزرعوني أن تنظيم مثل هذه الجوائز يعد إحدى وسائل شركات القطاع الخاص في تنشيط مبيعات العقارات وزيادة الزخم الشرائي للأفراد والشركات مع تسليط الضوء على فرص الاستثمار الجاذبة.