شكرا لبحثكم عن خبر مكتب وزير الداخلية الجديد يصدر بيان هام والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نفى مكتب وزير الداخلية امتلاك الوزير اللواء الركن إبراهيم حيدان أي حسابات تحمل اسمه وصفته على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و “تويتر”. واكد المكتب في بيان هام إن وسائل الإعلام الرسمية هي المصدر الأساسي والوحيد لأخبار الوزير اللواء حيدان. ودعا المكتب كافة وسائل الإعلام إلى عدم اعتماد أي تصريحات منسوبة للوزير إلا عبر وسائل الإعلام الرسمية. وحذر أي جهة أو طرف من استغلال واستخدام اسم وصفة الوزير من خلال إنشاء صفحات وحسابات وهمية ومزورة تنتحل اسمه وصفته على مواقع التواصل الاجتماعي أياً كان الهدف منها، وأياً كان مصدرها.

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